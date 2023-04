«Troppo sexy? Esserlo ti rende dura la vita», influencer 24enne provoca i suoi followers (Di lunedì 17 aprile 2023) Troppo difficile trovare un compagno quando si è Troppo sexy. Parola di Hope Schwing, professione influencer che a 24 anni, ammette di «ricevere tutti i complimenti e calamitare tutta l’attenzione» nella cerchia delle sue amiche, motivo per cui la vita le sembra dura: «Nessuno parla mai di quanto sia dura la vita essere il più sexy nel tuo gruppo di amici». Single cronica Hope americana di Los Angeles, che parlando di se stessa si definisce single cronica, leggendo i tanti commenti, non lusinghieri, si è affrettata a chiarire che il suo commento era ironico. «Alla gente non piace davvero quando qualcuno si definisce attraente, quindi sapevo che avrebbe ricevuto una risposta di questo tipo» ha aggiunto la 24enne, che ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 17 aprile 2023)difficile trovare un compagno quando si è. Parola di Hope Schwing, professioneche a 24 anni, ammette di «ricevere tutti i complimenti e calamitare tutta l’attenzione» nella cerchia delle sue amiche, motivo per cui lale sembra: «Nessuno parla mai di quanto sialaessere il piùnel tuo gruppo di amici». Single cronica Hope americana di Los Angeles, che parlando di se stessa si definisce single cronica, leggendo i tanti commenti, non lusinghieri, si è affrettata a chiarire che il suo commento era ironico. «Alla gente non piace davvero quando qualcuno si definisce attraente, quindi sapevo che avrebbe ricevuto una risposta di questo tipo» ha aggiunto la, che ...

