Troppi consumi anche in stand - by per microonde | macchine del caffè | tv | impianti stereo | la Commissione Ue impone alle aziende di

(Di lunedì 17 aprile 2023) Entreranno in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale, ma saranno obbligatorie solo a partire da due anni dopo, per dare modo all'industria di adeguarsi. L'esecutivo comunitario ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Reonarudo40k : @RobertoZagni @ZioSubo @Fabopolis @sradaelli @UltimaGenerazi1 @BeppeSala Mi hai spiegato? Hai solo affermato che i… - loriana34406751 : @Frances20665381 Chi si preoccupa per la sovrappopolazione crede invece che troppi esseri umani sulla Terra condurr… -

Lo fa aggiornando le regole previste dal regolamento suielettrici del 2008, e già aggiornato nel 2013. Entreranno in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale, ma saranno ..."Vengono definiti nell'ambito del "Piano per la sostenibilità ambientale" deidel settore ... abbiamopochi impianti. Si è pensato che obbligando i produttori di contenitori di rifiuti, ...Quelle esistenti verranno dotate di contatori di ultima generazione per favorire... Peranni però le manutenzioni non sono state fatte: ora questi lavori sono un bel segnale di vitalità '...

Emergenza idrica. Troppi consumi, pochi risparmi: in Italia l'acqua è ... Avvenire

Durante le festività pasquali i bassi consumi e il tempo soleggiato hanno portato gli impianti fotovoltaici cechi a produrre un'enorme quantità di energia, al punto da obbligare CEPS a spegnerli ...Secondo un recente studio risulta essere molto elevato l’utilizzo di acqua per alimentare e raffreddare i mega centri di calcolo e data center indispensabili per far funzionare ChatGPT e i modelli di ...