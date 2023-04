Tropico | il nuovo singolo è ‘Chiamami quando la magia finisce’

(Di lunedì 17 aprile 2023) Si intitola Chiamami quanto lafinisce ilinedito di, progetto solista del cantautore Davide Petrella. Il brano segna la ripartenza musicale dell’artista che promette, così, di dare il via a nuove sorprese che arricchiranno il percorso eclettico con uncapitolo musicale. Canzone d’amore ritmata, irriverente e cinica quanto basta, la nuova traccia racchiude in sé la ricchezza espressiva di. Cover da Ufficio Stampa Si confermano, quindi, gli ingredienti già assaporati nel precedente Contrabbando feat. Cesare Cremonini e Fabri Fibra. A caratterizzare Chiamami quanto lafinisce (dal 21 aprile, disponibile in pre-save qui) sono l’originalità della scrittura con un linguaggio contemporaneo e mai banale. A questo si ...

... e proseguirà con molte altre sorprese, il percorso di uno dei cantautori più interessanti ed eclettici del panorama attuale, grazie alcapitolo del suo progetto solista, una vera e ...Scheda artista:TAGS Cesare Cremonini , Festival di Sanremo , Il, Lazza , Marco Mengoni , Sanremo 2023 ,La fotografia dell'articolo è pubblicata non integralmente. Link ......toccato il punto a nord dell'Europa si è rimesso in marcia per tornare a casa e preparare di... Una volta giunto a Tangeri da Tarifa, Buscaglia ha superato ildel Cancro lungo il Sahara ...

Esce in digitale venerdì 21 aprile il nuovo singolo di Tropico – progetto solista di Davide Petrella –, 'Chiamami quando la magia finisce'.