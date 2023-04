"Trogloditi e zingari". Lo sfogo di Chiara Nasti dopo lo scippo (Di lunedì 17 aprile 2023) Con un lungo video di sfogo, Chiara Nasti ha fatto sapere di avere subito uno scippo e dei malviventi ha detto: "In giro c'è gente di merda" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 17 aprile 2023) Con un lungo video diha fatto sapere di avere subito unoe dei malviventi ha detto: "In giro c'è gente di merda"

