(Di lunedì 17 aprile 2023) Un terribilequello che questa mattina è avvenuto ae che ha visto coinvolti due camion. Uno dei due mezzi ha perso il controllo finendo frontalmente contro un altro tir che viaggiava in direzione contraria, verso Cori. Al lavoro i Vigili del Fuoco di Velletri, unè rimasto incastrato tra le lamiere e le sue condizioni sono gravi. Articolo in aggiornamento su Il Corriere della Città.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Tremendo incidente a Lariano, frontale tra due tir: gravissimo un uomo - Deianir17128382 : @chicco_1990 @MaxSentenza @susannaricciar1 @Ale_Giannelli @ferny77528037 @frankleggiero @LuliLuis21 @gianni0808… - infoitinterno : Volo di 40 metri dopo il tremendo incidente con un’auto - lacittanews : Ha riportato ferite molto serie dopo quel tremendo schianto sulla Lecco-Bergamo, centauro 62enne gravissimo. Un’aut… - CorriereCitta : Tremendo incidente sulla Salaria, scontro tra due auto: morte due persone -

Il botto è stato, la macchina del giocatore distrutta nella parte anteriore, il tram (il 19) seriamente danneggiato. Conseguenze però lievi per i soggetti coinvolti: il capitano della Lazio, ...Lo scoppio degli airbag , le piccole Michela e Giorgia (10 e 8 anni) in lacrime dopo l'impattoalle 8.15 del mattino: 'Una botta incredibile, una manciata di secondi in cui ho pensato ...Courage morì al GP d'Olanda del 1970 con la De Tomaso di Williams e fu un dolore. Ma tenne ... in parallelo con una condizione di salute che restava sempre precaria, dopo l'sulle ...

Tremendo incidente a Lariano, frontale tra due tir: gravissimo un uomo Il Corriere della Città

L’attaccante della Lazio dopo l’incidente: “Il tram è passato col rosso”. Il macchinista invece sostiene che fosse verde. Lotito: “Ciro uno di famiglia, ora pensi alla salute sua e delle bimbe” ...«Io non mollo mai, non mi arrendo nemmeno dopo quest’ennesima tram-vata, ma ho temuto per le mie bambine. Siamo salvi per miracolo». Così parla Immobile ore dopo i ...