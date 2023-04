Trasporto pubblico | Irpinia cenerentola della Campania | i collegamenti Air con Roma restano in “lockdown”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“Fino a nuovo avviso, tenuto conto ancheevidente contrazione delle richieste da parte degli utenti, saranno sospese le corse sulle seguenti direttrici: Avellino-e Salerno-Avellino-Benevento-Campobasso”. Un avvisodatato 11 marzo 2020 diffuso dall’Air, società che gestisce ilLocale su gomma nell’ambito regionale, per informare i pendolari dello stop dei primipubblici, in luogo dei primi accenni di una pandemia da covid che di lì a poco ha bloccato e cambiato il mondo. Se, per fortuna e speriamo per sempre, ilsembra un lontano e triste ricordo, ai pendolari irpini resta il grande punto interrogativo del perchè l’Azienda campana non abbia mai più ...