(Di lunedì 17 aprile 2023) Roma, 17 apr. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro degli affari esteri e della cooperazioneAntonio Tajani, ha approvato un disegno di legge di ratifica dell'adesione della Repubblica italiana al Protocollo addizionale dellaconcernente il contratto di trasportodisu(CMR), relativo alla lettera di vettura elettronica, concluso a Ginevra il 20 febbraio 2008. Lo rende noto Palazzo Chigi. "La CMR disciplina vari aspetti legali relativi al trasportosue, in particolare, regola i rapporti di diritto civile per il trasporto(tra i quali i diritti e gli obblighi delle parti, la responsabilità del mittente e del vettore). Il Protocollo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MobilitaNews : Toto-nomine oggi: nel pomeriggio riunione cdm - Presto i nuovi vertici in Leonardo, Poste, Eni, Enel e Terna… -

Cosa può succedere Ponte sullo Stretto, ok delal decreto: 'L'opera più green del mondo' Ponte ... il Ministero delle Infrastrutture edi Matteo Salvini, che ha fortemente voluto la ......dichiarato più volte negli ultimi tempi dal ridanciano ministro di Infrastrutture e, ... In compenso, però, dal Def presentato dal governo nell'ultimo, di cui l'unica cifra resa pubblica ...Per il ministro deiMatteo Salvini è fondamentale ' che l'Europa si svegli e intervenga: ... Quindi nel testo uscito dalabbiamo già una limitazione di questo tipo. Quello che noi abbiamo ...

Trasporti: ok Cdm a convenzione internazionale merci su strada Il Tirreno

Lo rende noto Palazzo Chigi. “La CMR disciplina vari aspetti legali relativi al trasporto internazionale su strada e, in particolare, regola i rapporti di diritto civile per il trasporto ...La vigilanza privata, nonostante la sempre più efficace integrazione tra uomo e tecnologia, rimane un comparto che si caratterizza per essere labour ...