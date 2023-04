“Transizione 4.0: le opportunità di sviluppo tra industria e PNRR”, il convegno di Irpinia in Azione (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIrpinia in Azione promuove per il giorno 20 aprile 2023 a partire dalle ore 17:00 il convegno “Transizione 4.0: le opportunità di sviluppo tra industria e PNRR”; l’iniziativa si svolgerà a Montellapresso la sala consiliare del Comune. Il convegno, ha ad oggetto il tema di industria 4.0, che può e deve essere un’occasione fondamentale per contribuire a rilanciare il ruolo e la presenza degli imprenditori e delle imprese nelle aree interne, così che si possa dare una nuova occasione di sviluppo ed una prospettiva reale e concreta di crescita all’Irpinia. Interverranno, tra gli altri, Rosalia Passaro, consigliere comunale Montella in Azione, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiinpromuove per il giorno 20 aprile 2023 a partire dalle ore 17:00 il4.0: leditra”; l’iniziativa si svolgerà a Montellapresso la sala consiliare del Comune. Il, ha ad oggetto il tema di4.0, che può e deve essere un’occasione fondamentale per contribuire a rilanciare il ruolo e la presenza degli imprenditori e delle imprese nelle aree interne, così che si possa dare una nuova occasione died una prospettiva reale e concreta di crescita all’. Interverranno, tra gli altri, Rosalia Passaro, consigliere comunale Montella in, ...

