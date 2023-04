Traguardo importante per Cody Rhodes, disputati 1500 match in WWE! (Di lunedì 17 aprile 2023) La WWE, ieri notte, ha tenuto un live event in quel di El Paso, Texas, denominato Sunday Stunner. Lo show è stato un successo incredibile, seguendo l’onda degli ultimi mesi, con più di 7000 spettatori secondo Wrestletix, raggiungendo uno dei migliori risultati della storia per quanto concerne l’area. Durante lo show, nonostante in apertura avesse dichiarato di non essere stato dichiarato idoneo per lottare, Cody Rhodes ha invece indossato il suo attire (in seguito all’attacco dell’Imperium) ed ha preso parte al main event, insieme a Riddle e Kevin Owens, per sconfiggere GUNTHER, Giovanni Vinci e Ludwig Kaiser in un Six Man Tag-Team match. L’incontro è stato storico per l’ex AEW, che ha raggiunto i 1500 incontri disputati in WWE. Ecco tutti i risultati dello show. Dominik Mysterio sconfigge ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 17 aprile 2023) La WWE, ieri notte, ha tenuto un live event in quel di El Paso, Texas, denominato Sunday Stunner. Lo show è stato un successo incredibile, seguendo l’onda degli ultimi mesi, con più di 7000 spettatori secondo Wrestletix, raggiungendo uno dei migliori risultati della storia per quanto concerne l’area. Durante lo show, nonostante in apertura avesse dichiarato di non essere stato dichiarato idoneo per lottare,ha invece indossato il suo attire (in seguito all’attacco dell’Imperium) ed ha preso parte al main event, insieme a Riddle e Kevin Owens, per sconfiggere GUNTHER, Giovanni Vinci e Ludwig Kaiser in un Six Man Tag-Team. L’incontro è stato storico per l’ex AEW, che ha raggiunto iincontriin WWE. Ecco tutti i risultati dello show. Dominik Mysterio sconfigge ...

