(Di lunedì 17 aprile 2023) Undi 65 anni è morto questa mattina precipitando da una. E' accaduto in un campeggio, ilLa Gardiola di San Felice del Benaco, sulla sponda bresciana del Lago di Garda, ...

Un operaio di 65 anni è morto questa mattina precipitando da una impalcatura . E' accaduto in un campeggio, ilLa Gardiola di San Felice del Benaco, sulla sponda bresciana del Lago di Garda, dove l'uomo stava lavorando. Inutile il tentativo di soccorso dei medici e degli infermieri del 118 arrivati con ...Nuovasul posto di lavoro. Un operaio di 65 anni è morto, questa mattina, precipitando da una impalcatura. È successo in un campeggio, il'La Gardiola' di San Felice del Benaco, sulla ...

Tragedia al camping: operaio cade dall'impalcatura e muore leggo.it

