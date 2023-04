Traffico Roma del 17-04-2023 ore 18:30 (Di lunedì 17 aprile 2023) Luceverde Roma Buonasera Bentrovati in redazione Sonia cerquetani sul Raccordo Anulare Traffico intenso con code lungo la carreggiata esterna trapuntine Tuscolana e poi in carreggiata interna tra Flaminia e Salaria è più avanti tra Nomentana e Prenestina lunghe code sul percorso Urbano della A24 per Teramo dalla tangenziale est al Raccordo Anulare prosegue verso Teramo sulla A24 code per lavori dal raccordo allo svincolo per la A1 Roma-napoli file sulla tangenziale est verso San Giovanni tra Corso di Francia e la salari e poi direzione stadio tra Tiburtina e Nomentana si sta in coda anche sulla via Flaminia in uscita dalla capitale da Corso di Francia al Raccordo Anulare ricordiamo che fino al 28 di aprile è chiusa per lavori la via Salaria tra via Tirso e viale Regina Margherita in direzione Villa Borghese per il trasporto pubblico ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 17 aprile 2023) LuceverdeBuonasera Bentrovati in redazione Sonia cerquetani sul Raccordo Anulareintenso con code lungo la carreggiata esterna trapuntine Tuscolana e poi in carreggiata interna tra Flaminia e Salaria è più avanti tra Nomentana e Prenestina lunghe code sul percorso Urbano della A24 per Teramo dalla tangenziale est al Raccordo Anulare prosegue verso Teramo sulla A24 code per lavori dal raccordo allo svincolo per la A1-napoli file sulla tangenziale est verso San Giovanni tra Corso di Francia e la salari e poi direzione stadio tra Tiburtina e Nomentana si sta in coda anche sulla via Flaminia in uscita dalla capitale da Corso di Francia al Raccordo Anulare ricordiamo che fino al 28 di aprile è chiusa per lavori la via Salaria tra via Tirso e viale Regina Margherita in direzione Villa Borghese per il trasporto pubblico ...

