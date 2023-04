Traffico Roma del 17-04-2023 ore 17:30 (Di lunedì 17 aprile 2023) Luceverde Roma Buonasera e ben trovati in redazione Sonia cerquetani Indomito il Traffico sulle strade intorno alla capitale code sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata esterna tra Pontina e tu e poi in carreggiata interna tra Flaminia Salaria è più avanti tra Nomentana e Prenestina lunghe code sul percorso Urbano della A24 per Teramo dalla tangenziale est raccordo anulare proseguendo verso Teramo sulla A24 file per lavori 3 km dal raccordo anulare allo svincolo per la A1 Roma Napoli file sulla tangenziale est verso San Giovanni tra Corso di Francia e la Salaria e la via Salaria fino al 28 di aprile resta chiusa per lavori tra via Tirso e viale Regina Margherita in direzione Villa Borghese chiusura notturna fino al 19 aprile della galleria Giovanni XXIII per lavori di manutenzione nella fascia oraria 22:05 tra via del Foro Italico ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 17 aprile 2023) LuceverdeBuonasera e ben trovati in redazione Sonia cerquetani Indomito ilsulle strade intorno alla capitale code sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata esterna tra Pontina e tu e poi in carreggiata interna tra Flaminia Salaria è più avanti tra Nomentana e Prenestina lunghe code sul percorso Urbano della A24 per Teramo dalla tangenziale est raccordo anulare proseguendo verso Teramo sulla A24 file per lavori 3 km dal raccordo anulare allo svincolo per la A1Napoli file sulla tangenziale est verso San Giovanni tra Corso di Francia e la Salaria e la via Salaria fino al 28 di aprile resta chiusa per lavori tra via Tirso e viale Regina Margherita in direzione Villa Borghese chiusura notturna fino al 19 aprile della galleria Giovanni XXIII per lavori di manutenzione nella fascia oraria 22:05 tra via del Foro Italico ...

