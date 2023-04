Traffico Roma del 17-04-2023 ore 15:30 (Di lunedì 17 aprile 2023) Luceverde Roma Buon pomeriggio ben trovati in redazione Sonia cerquetani non molto il Traffico sulle strade intorno a Roma rallentamenti al momento si registrano sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata esterna tra Ardeatina e Anagnina file poi sulla tangenziale est verso San Giovanni tra Corso di Francia e la Salaria in città incidente concludi in via Marini chiusa per lavori la via Salaria tra via Tirso e viale Regina Margherita in direzione Villa Borghese da oggi riduzione di carreggiata per lavori su Viale Jonio da via Col di Renzi a fino a via Monte Rocchetta direzione Piazzale Jonio e da viale Pantelleria a via Lampedusa direzione via Ugo Ojetti chiusura notturna fino al 19 di aprile della galleria Giovanni XXIII per lavori di manutenzione della fascia oraria 20 25 tra via del Foro Italico e via Pineta Sacchetti ma per i ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 17 aprile 2023) LuceverdeBuon pomeriggio ben trovati in redazione Sonia cerquetani non molto ilsulle strade intorno arallentamenti al momento si registrano sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata esterna tra Ardeatina e Anagnina file poi sulla tangenziale est verso San Giovanni tra Corso di Francia e la Salaria in città incidente concludi in via Marini chiusa per lavori la via Salaria tra via Tirso e viale Regina Margherita in direzione Villa Borghese da oggi riduzione di carreggiata per lavori su Viale Jonio da via Col di Renzi a fino a via Monte Rocchetta direzione Piazzale Jonio e da viale Pantelleria a via Lampedusa direzione via Ugo Ojetti chiusura notturna fino al 19 di aprile della galleria Giovanni XXIII per lavori di manutenzione della fascia oraria 20 25 tra via del Foro Italico e via Pineta Sacchetti ma per i ...

