Traffico Roma del 17-04-2023 ore 12 | 30

(Di lunedì 17 aprile 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità possibili rallentamenti per incidente in via Marsala di via del Castro Pretorio altro incidente con rallentamenti in via Laurentina all’altezza di viale Africa fino alle 14 manifestazione in piazza della Repubblica prevista la partecipazione di circa 1000 persone possibile La deviazione per le linee bus chiusure in atto chiusa per lavori via Salaria traghetti verso viale Regina Margherita verso Villa Borghese oggi riduzione di carreggiata per lavori di manutenzione in viale Jonio via Col di Rezia fino a via di Monte Rocchetta in direzione di Piazzale Jonio da viale Pantelleria via Lampedusa in direzione di via Ugo Ojetti a seconda dello stato di avanzamento dei lavori chiusura notturna poi della via Giovanni XXIII per lavori di manutenzione nella fascia oraria 20 25 da via del ...