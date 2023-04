Traffico Roma del 17-04-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 17 aprile 2023) Luceverdemetro va Ti dalla redazione sulla tangenziale code a tratti tra la 24 e Tiburtina direzione Salaria rallentamenti anche sul tratto Urbano della A24 tra via Fiorentini e la tangenziale in via Laurentina rallentamenti per un incidente all’altezza di viale Africa non si escludono temporanee chiusure alincidente e disagi anche in via Laerte nei pressi di via Torrenova in corso in Piazza della Repubblica fino alle 14 sono possibili disagi per la circolazione e deviazioni per 12 linee bus lavori a Centocelle ai binari del tram di via dei Castani modificato il servizio delle linee 5 14:19 la linea 19 sostituita da busta tra Largo Preneste Piazza dei Gerani mentre le linee 514 sono unite in un’unica linea la 514 Attiva tra termini e il Viale Togliatti dettagli di queste di altre notizie sul sito.luceverde.it da ...