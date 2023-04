Traffico Roma del 17-04-2023 ore 10 | 30

(Di lunedì 17 aprile 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FogliaviolaCom : Pannella l'ha fatto per 50 anni senza ricevere attenzione risolutiva. ??Manifestazioni. A Roma, dove devi prenotare… - stormi1904 : @tbuccico69 L'eccezionalità dell'evento...ovvero che ad Aprile piove x mezza giornata!?????????E hanno anche il coragg… - sulsitodisimone : #infolineeferroviarie #infotreno #viaggiatreno Linea Alta Velocità Roma – Napoli, direzione Roma: dalle ore 9.20 c… - dolores20943592 : RT @AxiaFel: L’attivista di Ultima Generazione Trivellone (psicologo, attenti) dice che è giusto fare i blocchi del traffico (uno a breve a… - sulsitodisimone : #infolineeferroviarie #infotreno #viaggiatreno Linea AV Roma - Napoli, in direzione Napoli, dalle ore 21.05 circol… -

Intorno alle 8.30 di domenica mattina,quasi assente, il Suv, un Land Rover Defender, con ... è andato ad impattare contro un tram della linea 19, nella zona di piazza Cinque Giornate a, ......che si era parlato di potenziare la ferrovia adriatica con un nuovo binario per velocizzare ilnord - sud. C'era anche una iniziativa che riguardava la Salaria che collega Ascoli con. ...Ciro Immobile, incidente a: il suo suv si scontra con un tram Immobile era in compagnia delle ... Il muso del tram 19 ha addirittura scavalcato uno sparti -. Mezzo che, come scrive Il ...

Maltempo a Roma: strade allagate, traffico in tilt, trasferiti 8 pazienti dal Pertini QUOTIDIANO NAZIONALE

Da domani scatta una lunga "rivoluzione" sull'asse principale dei collegamenti diretti tra Fiumicino ed Ostia: Anas avvia, infatti, i lavori propedeutici alla demolizione e ricostruzione del viadotto ...Il governo ha nominato i vertici di alcune delle partecipate che dovranno rinnovare il proprio management. Poco dopo la chiusura di Piazza Affari il Ministero dell’economia e delle finanze ha reso not ...