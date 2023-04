Traffico Roma del 17-04-2023 ore 08:30 (Di lunedì 17 aprile 2023) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati dalla redazione auto in fila sulla Cassia Veientana tra Castel de’ ceveri Il raccordo verso Roma sulla carreggiata esterna del raccordo si rallenta tra premi e Stile centrale del latte e tra via di Boccea è la Pisana fila interna tra Bufalotta Tiburtina e tra la diramazione Roma sud e l’appia sulla Roma-firenze prudenza per possibili rallentamenti dovuti a un incidente nel tratto tra Guidonia Montecelio la diramazione Roma nord verso Firenze Traffico intenso è rallentato sul tratto Urbano della A24 in direzione della tangenziale è su quest’ultima si procede in fila tra Batteria Nomentana & via dei Campi Sportivi verso l’olimpico molti spostamenti in zona Colleverde Ci sono code verso il centro sulla Nomentana Nomentana bis e via Palombarese ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 17 aprile 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione auto in fila sulla Cassia Veientana tra Castel de’ ceveri Il raccordo versosulla carreggiata esterna del raccordo si rallenta tra premi e Stile centrale del latte e tra via di Boccea è la Pisana fila interna tra Bufalotta Tiburtina e tra la diramazionesud e l’appia sulla-firenze prudenza per possibili rallentamenti dovuti a un incidente nel tratto tra Guidonia Montecelio la diramazionenord verso Firenzeintenso è rallentato sul tratto Urbano della A24 in direzione della tangenziale è su quest’ultima si procede in fila tra Batteria Nomentana & via dei Campi Sportivi verso l’olimpico molti spostamenti in zona Colleverde Ci sono code verso il centro sulla Nomentana Nomentana bis e via Palombarese ...

