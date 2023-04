Traffico Roma del 17-04-2023 ore 08:00 (Di lunedì 17 aprile 2023) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Traffico in coda sulla Cassia bis tra Castel de’ ceveri Il raccordo verso quest’ultimo è sul raccordo file tra la Casilina e l’ardeatina in carreggiata interna hai tra la Prenestina e la Nomentana in esterna si procede in coda anche sul tratto Urbano della A24 tra Settecamini e la tangenziale verso quest’ultima ed è stato riaperto questa mattina il tratto della tangenziale est altezza di via Nomentana chiuso ieri in seguito a un incidente lunghe code sulla Flaminia sulla Salaria e sull’Aurelia verso il centro per quanto riguarda il trasporto pubblico dalle 8 di questa mattina lavori in via dei Castani a Centocelle i tram 19 limitati a Largo Preneste mentre le linee 514 formeranno un’unica linea da 514 Attiva tra termini e Togliatti i dettagli di queste di altre notizie sul sito ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 17 aprile 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazionein coda sulla Cassia bis tra Castel de’ ceveri Il raccordo verso quest’ultimo è sul raccordo file tra la Casilina e l’ardeatina in carreggiata interna hai tra la Prenestina e la Nomentana in esterna si procede in coda anche sul tratto Urbano della A24 tra Settecamini e la tangenziale verso quest’ultima ed è stato riaperto questa mattina il tratto della tangenziale est altezza di via Nomentana chiuso ieri in seguito a un incidente lunghe code sulla Flaminia sulla Salaria e sull’Aurelia verso il centro per quanto riguarda il trasporto pubblico dalle 8 di questa mattina lavori in via dei Castani a Centocelle i tram 19 limitati a Largo Preneste mentre le linee 514 formeranno un’unica linea da 514 Attiva tra termini e Togliatti i dettagli di queste di altre notizie sul sito ...

