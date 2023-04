Tosca, la cantante insultata dai fan di Annalisa «Cessa, rosicona, sfigata, invidiosa» (Di lunedì 17 aprile 2023) I fan di Annalisa non risparmiano nessuno: dopo gli insulti a Virginio Simonelli, nel loro mirino è finita la cantante Tosca Donati, colpevole – pensate – di aver condiviso semplicemente un articolo. Ma cosa è successo? Scopriamolo insieme… Leggi anche: Virginio Simonelli insultato dai fan di Annalisa: «Topi che escono dalle fogne» Ricapitoliamo, con ordine,... Leggi su donnapop (Di lunedì 17 aprile 2023) I fan dinon risparmiano nessuno: dopo gli insulti a Virginio Simonelli, nel loro mirino è finita laDonati, colpevole – pensate – di aver condiviso semplicemente un articolo. Ma cosa è successo? Scopriamolo insieme… Leggi anche: Virginio Simonelli insultato dai fan di: «Topi che escono dalle fogne» Ricapitoliamo, con ordine,...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davided81 : @Marco_p3 Per me se quell'articolo avesse avuto la faccia di una Levante ad esempio ora Tosca sarebbe la 'Queen', i… - AndreaPicariel : Sono dalla parte di #Tosca. Se non per la questione prettamente musicale, quanto per gli insulti ricevuti da gente… - Raffipaffy : che tristezza che venga da una donna e da una cantante come tosca poi non me lo aspettavo da lei - napoliateatro : Al teatro Trianon Viviani Pasquale Scialò in Città Cantante 2 -