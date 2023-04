Torna Il Commissario Montalbano in tv, dal 17 aprile un nuovo ciclo di repliche: si parte con Gli Arancini di Montalbano (Di lunedì 17 aprile 2023) Torna Il Commissario Montalbano in tv. Da stasera 17 aprile, Rai1 ripropone un nuovo ciclo di repliche della fiction dei record, in grado di stabilire ascolti record anche con puntate di vecchia data. La serie di film tratta dai romanzi di Andrea Camilleri Torna in tv con la replica de Gli Arancini di Montalbano, trasmesso per la prima volta da Rai 1 il 4 novembre 2002. Si tratta di edizioni restaurate in 4K Ultra HD che verranno riproposte per le prossime tre settimane il lunedì sera dalle 21.30. La trama della puntata verte sul ritrovamento dei corpi di un commendatore e di sua moglie. Le vittime vengono trovate nella loro auto finita in una scarpata. Tutto lascia pensare a un ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 17 aprile 2023)Ilin tv. Da stasera 17, Rai1 ripropone undidella fiction dei record, in grado di stabilire ascolti record anche con puntate di vecchia data. La serie di film tratta dai romanzi di Andrea Camilleriin tv con la replica de Glidi, trasmesso per la prima volta da Rai 1 il 4 novembre 2002. Si tratta di edizioni restaurate in 4K Ultra HD che verranno riproposte per le prossime tre settimane il lunedì sera dalle 21.30. La trama della puntata verte sul ritrovamento dei corpi di un commendatore e di sua moglie. Le vittime vengono trovate nella loro auto finita in una scarpata. Tutto lascia pensare a un ...

