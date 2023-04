Torna il centrosinistra largo e Schlein incassa la prima vittoria

Leggi su agi

(Di lunedì 17 aprile 2023) AGI - Ellyla suaelettorale lì dove era maturata lasconfitta. Udine, Friuli Venezia Giulia: vince De Toni, contro ogni pronostico e contro le attese. Anche quelle dei dem. "Una rimonta incredibile in una competizione davvero complessa, nelle premesse", dice all'AGI il responsabile Enti Locali del Pd, Davide Baruffi. Unaottenuta schierando un campo larghissimo, con Pd, M5s, Sinistra, Terzo Polo e tanto civismo. "Una bellissima notizia", per Elly: "Unacostruita grazie a un bel lavoro di squadra. Ad Alberto Felice De Toni vanno gli auguri di buon lavoro da tutta la comunità democratica". La segretaria,della sconfitta alle regionali, aveva parlato del Friuli come ...