Torna a maggio Federico Paolini con il suo Aprilia Film Festival | l’appuntamento immancabile con il cinema internazionale

(Di lunedì 17 aprile 2023) Si terrà il prossimo 5, 6 e 7al Teatro Finestra, presso gli spazi del Polo Culturale ex Claudia, via Pontina Km 46,600(LT) la quinta edizione dell’, sotto la direzione artistica del suo fondatore, regista e attoreno. Tutto ha inizio nel 2018 dove viene realizzato il Lux, base ed ispirazione per la prima edizione dell’avvenuta nel 2019. Ilintende valorizzare e sostenere il mondo dele dell’arte a 360°, promuovendo la partecipazione dimaker provenienti da tutto il mondo e lasciando la massima libertà ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CriticaScient : Torna SAPIENS^3 Abbiamo definito titolo e ospiti dell'edizione 2023: 'TESTE WOKE' Il 27 e 28 maggio prossimi nella… - teatroallascala : Lucia di Lammermoor returns to La Scala until 5/5 under the baton of Riccardo Chailly with @Lisette_Oropesa and… - sbonaccini : Ferrari, Maserati, Lamborghini, Ducati, Dallara e Pagani! Ma anche i piloti, i circuiti, i musei e le collezioni pr… - CorriereCitta : Torna a maggio Federico Paolini con il suo Aprilia Film Festival, l’appuntamento immancabile con il cinema internaz… - WeCinema : Appuntamento imperdibile in sala: #ToroScatenato torna per la prima volta in 4K. ?? Uscito nel 1980, il film segna l… -

The Ferragnez, il 18 maggio torna la serie su Ferragni e Fedez: attesa per i dettagli sulla crisi della coppia Corriere della Sera

Da venerdì 5 e domenica 7 maggio 2023 torna a Venezia la seconda edizione di Pavè – Pedalando, il bike festival di narrazione ideato e organizzato da La Velostazione Venezia APS in collaborazione con ...I fan della coppia erano in attesa della Serie TV, che andrà in onda a partire dal 18 maggio su Prime Video con tre puntate mentre la seconda parte sarà trasmessa il 25 maggio 2023. Attraverso i ...