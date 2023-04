Torino-Schuurs, pronta l’offerta dalla Premier (Di lunedì 17 aprile 2023) La Premier League si starebbe muovendo per Peer Schuurs, centrale del Torino, per lui pronta un’offerta dal Newcastle La Premier League si starebbe muovendo per Peer Schuurs, centrale del Torino, per lui pronta un’offerta dal Newcastle. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, gli inglesi potrebbero fare la prima offerta attorno ai 30 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 aprile 2023) LaLeague si starebbe muovendo per Peer, centrale del, per luiun’offerta dal Newcastle LaLeague si starebbe muovendo per Peer, centrale del, per luiun’offerta dal Newcastle. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, gli inglesi potrebbero fare la prima offerta attorno ai 30 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Josenerazzurro : RT @DiMarzio: #Calciomercato | @TorinoFC_1906, interesse del @NUFC per Perr #Schuurs: servirà un'offerta importante per convincere Urbano #… - LeBombeDiVlad : ???? #Torino , un club inglese su #Schuurs ??Ecco quale #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato - CalcioNews24 : Le ultime su #Schuurs ?? - ciarannufc_ : RT @DiMarzio: #Calciomercato | @TorinoFC_1906, interesse del @NUFC per Perr #Schuurs: servirà un'offerta importante per convincere Urbano #… - Antonio53424995 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | @TorinoFC_1906, interesse del @NUFC per Perr #Schuurs: servirà un'offerta importante per convincere Urbano #… -