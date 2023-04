Torino, Ricci e Pellegri ko (Di lunedì 17 aprile 2023) Il Torino di Juric perde i pezzi dopo la partita contro la Salernitana, Ricci e Pellegri ancora ko in stagione Il Torino di Juric perde i pezzi dopo la partita contro la Salernitana, Ricci e Pellegri ancora ko in stagione. Il centrocampista ha subito il quarto infortunio in stagione e sempre al polpaccio. Guaio muscolare nel riscaldamento per l’attaccante. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 aprile 2023) Ildi Juric perde i pezzi dopo la partita contro la Salernitana,ancora ko in stagione Ildi Juric perde i pezzi dopo la partita contro la Salernitana,ancora ko in stagione. Il centrocampista ha subito il quarto infortunio in stagione e sempre al polpaccio. Guaio muscolare nel riscaldamento per l’attaccante. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Le condizioni dei due giocatori del #Torino ?? - Dalla_SerieA : Torino-Salernitana, le pagelle: Radonjic 7, Vilhena 6,5 - - Cucciolina96251 : RT @ToroGoal: ?? Il problema accusato da Samuele #Ricci durante #TorinoSalernitana è al polpaccio destro, non quello precedentemente infortu… - CalcioInfo365 : RT @ToroGoal: ?? Il problema accusato da Samuele #Ricci durante #TorinoSalernitana è al polpaccio destro, non quello precedentemente infortu… - tom_freni : RT @ToroGoal: ?? Il problema accusato da Samuele #Ricci durante #TorinoSalernitana è al polpaccio destro, non quello precedentemente infortu… -