Torino, non basta Bremer: bilancio 2022 ancora in rosso (Di lunedì 17 aprile 2023) Torino bilancio 2022 – Il Torino ha chiuso il bilancio al 31 dicembre 2022 con una perdita pari a 6,8 milioni di euro. Si tratta del quinto bilancio consecutivo chiuso in rosso dai granata, seppur con una perdita in forte diminuzione rispetto al -37,8 milioni del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021. Nell'esercizio al 31 L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

