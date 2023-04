Torino, il Museo dell’omosessualità si farà. Il via libera del presidente di Regione e del sindaco: «Il Polo del ‘900 possibile casa» (Di lunedì 17 aprile 2023) Il Museo dell’omosessualità a Torino si farà. Il progetto capitanato da Angelo Pezzana, fondatore di «Fuori!», una delle prime associazioni del movimento di liberazione omosessuale italiano, ha ricevuto ufficialmente il sostengo di Comune e Regione. Proposto da un comitato costituito per l’occasione a fine 2021, composto da politici, attivisti e intellettuali, il Museo dell’omosessualità era sembrata solo una suggestione che con difficoltà si sarebbe realizzata. Ad appoggiare Pezzana anche Guido Accornero, insieme ai padri del Salone del Libro nella città piemontese. Dopo anni, l’idea dei due sembra aver ottenuto l’interesse del presidente di Regione Alberto Cirio e del sindaco di ... Leggi su open.online (Di lunedì 17 aprile 2023) Ilsi. Il progetto capitanato da Angelo Pezzana, fondatore di «Fuori!», una delle prime associazioni del movimento dizione omosessuale italiano, ha ricevuto ufficialmente il sostengo di Comune e. Proposto da un comitato costituito per l’occasione a fine 2021, composto da politici, attivisti e intellettuali, ilera sembrata solo una suggestione che con difficoltà si sarebbe realizzata. Ad appoggiare Pezzana anche Guido Accornero, insieme ai padri del Salone del Libro nella città piemontese. Dopo anni, l’idea dei due sembra aver ottenuto l’interesse deldiAlberto Cirio e deldi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tvboy : Un regalo per il ventennale del Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, dei Diritti e della Libertà di… - Open_gol : Sindaco e presidente si sono dichiarati pronti a trovare il denaro necessario per avviare il museo - Sarret734520051 : @IlPrimatoN @StelioFergola Era in Grecia, poi l'hanno smontata pezzo per pezzo e l'hanno ricostruita qui ?????? come i… - CommozioniA : @goldbergvariaz @AnnaRagosta @ayrelavc @CodiceQ @laprofrinaldi @teoxandra @marilovesgr33n @flaviafratello… - storialavoro : ?????Il Museo Nazionale del Cinema espone dal 14 aprile al 26 giugno 2023 sulla cancellata storica della Mole Antonel… -