Topi all’asilo di Bollate | dopo la sanificazione | i bambini ritornano in classe

(Di lunedì 17 aprile 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Bonifica fatta all’interno e all’esterno dell’asilo di via Lorenzini a, chiuso dall’Amministrazione comunale lo scorso 16 marzo per la presenza di: in 4 settimane sono stati fatti tutti i lavori necessari allae oggi la scuola ha riaperto i battenti consentendo aidi tornare indi, i ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

'Come 'giocano' i nostri figli In mezzo'erba alta e tramorti. Succedenido 'Il Pagliaccetto' di Torrimpietra, dove già da diverso tempo ho segnalato lo stato di degrado i cui vertono gli spazi esterni della struttura'. A denunciare quanto ...Nella Grande Mela ci sono tantiquanti abitanti, cioè un ... Incasserà 150mila dollari'anno per sterminare ratti in giro per ...per il 2023 per assicurare l'accoglienza dei richiedenti, ...Il fatto che per'incontro ci fosse ancora dell'insoddisfazione dovuto alle condizioni dello stabile dell'locale, riferisce il Linth - Zeitung ...