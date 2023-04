Toni Servillo si sente male mentre è in scena a Parigi: è in ospedale per controlli (Di lunedì 17 aprile 2023) Malore per Toni Servillo a Parigi, mentre era in scena al Teatro dell’Odéon questa sera, impegnato ne “Le voci di Dante”: lo si è appreso da persone presenti alla serata. Servillo, 64 anni, ha avuto un lieve malore ma è rimasto cosciente e si è subito ripreso, con l’intenzione di riprendere lo spettacolo. Per prudenza, è stato convinto a farsi accompagnare in ospedale per alcuni controlli. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) Malore perera inal Teatro dell’Odéon questa sera, impegnato ne “Le voci di Dante”: lo si è appreso da persone presenti alla serata., 64 anni, ha avuto un lieve malore ma è rimasto cosciente e si è subito ripreso, con l’intenzione di riprendere lo spettacolo. Per prudenza, è stato convinto a farsi accompagnare inper alcuni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

