Tiro a segno, Coppa del Mondo Lima 2023: il ceco Jiri Privratsky fa saltare il banco nella gara di carabina 3 posizioni (Di lunedì 17 aprile 2023) La quarta tappa della Coppa del Mondo 2023 di Tiro a segno, tenutasi a Lima, in Perù, si chiude col botto nella gara di carabina 3 posizioni uomini da 50m. A imporsi infatti, dopo aver ottenuto qualche giorno fa il terzo posto nel contest ad aria compressa dai 10m, è stato il ceco Jiri Privratsky (classe 2001) che, nella finalissima, ha battuto con lo score di 16-10 il fortissimo ungherese Istvan Peni. In terza piazza invece si è sistemato un connazionale di Privratsky, ossia Petr Nymbursky, abile nel prendersi una posizione sul podio, in un ranking match di non facile gestione dove vi erano rappresentati provenienti dalla Cina, dagli ...

