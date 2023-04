(Di lunedì 17 aprile 2023) Clementsi prende a, dove è in corso la quarta tappa delladeldi, la sua seconda vittoria in carrieraCdM. Sulle linee di sparo peruviane, il transalpino domina la giornata delladai 25 imponendosifinalissima dopo aver coperto 32 dei 40 bersagli a disposizione, addirittura col Golden Hit. Alle sue spalle, al secondo posto, ci finisce, a quota 30/40, il ceco Matej Rampula, all’interno di un quadro completato dall’azero Ruslan Lunev, terzo con lo score di 23/30, e dal cinese Yuehong Li, quarto e primo degli eliminati a 14/20. Non vi erano italiani al via di questo contest,giornata conclusiva di questo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... wolfsjager88 : @LucaMou1927 @illuminista3 Aiuto, al massimo quelli vincono l'anello del tiro a segno - Cris1CS : #residentevil4 #TiroalBersaglio #residentevil4remake #deluxeedition ?? #gameplay #walkthrough #ps5 #ps5share… - FDSC27 : @Helisa_9 Ma ti senti bene? Ma hai un tiro a segno con la foto di Edoardo e un sacco da boxe con la foto di Lucia?… - bilbo2000it : @VAbbondanti Il cuoco stellato (televisivo) che piange miseria crea sempre il tiro a segno perfetto per lo shitstorm di sistema. - DiSSGeA_UniPD : 18 aprile 2023, ore 12.30 | Seminario Andrea Azzarelli (Istituto per la storia del Risorgimento italiano di Roma),… -

Padroni di casa dati favoriti col'1' quotato mediamente 1.75. Cronaca con tabellino in tempo ... 6'- cross di Zappacosta ma la difesa Viola non si fa sorprendere. 5' Primi cinque minuti ......di 23 - 9 che indirizza pesantemente la contesa in una serata in cui Quiñonez mette a25 ... Del Sole sorpassa, poi Quiñonez ed unlibero di Vitali regalano l'inerzia alle campobassane (55 - ...due volte Ehimi e Busani, una per Deinite, Rocha ed Uva. Alessandro Cupisti schiera Dimone ... Torres dopo alcuni minuti firma il pareggio con unin velocità dalla media distanza. Non ...

Tiro a segno, Coppa del Mondo Lima 2023: Bessaguet vince nella gara di pistola automatica da 25m OA Sport

Clement Bessaguet si prende a Lima, dove è in corso la quarta tappa della Coppa del Mondo 2023 di tiro a segno, la sua seconda vittoria in carriera nella CdM. Sulle linee di sparo peruviane, il ...Terminato il primo tempo di Fiorentina-Atalanta, lombardi avanti all'intervallo grazie al gol di Maehle. Terminato il primo tempo di Fiorentina-Atalanta, lombardi avanti all'intervallo grazie al gol d ...