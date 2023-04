TIM, Vodafone, Iliad, WindTre: 4 tariffe imperdibili in primavera (Di lunedì 17 aprile 2023) TecnoAndroid Per la seconda metà del mese di aprile TIM, Vodafone, Iliad e WindTre confermano la loro strategia commerciale. I principali operatori nel campo della telefonia in Italia hanno messo a punto una serie di ricaricabili molto vantaggiose per il pubblico, sia per quanto concerne le soglie di consumo sia per quanto concerne i prezzi. TIM, Vodafone, Iliad, WindTre: le migliori offerte per la primavera Tra le promozioni migliori per gli utenti troviamo senza dubbio la TIM Wonder. I clienti che scelgono questa ricaricabile di TIM otterranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e sino a 100 Giga per navigare in internet. Il costo base per questa ricaricabile sarà di 8,99 euro ogni mese. La ... Leggi su tecnoandroid (Di lunedì 17 aprile 2023) TecnoAndroid Per la seconda metà del mese di aprile TIM,confermano la loro strategia commerciale. I principali operatori nel campo della telefonia in Italia hanno messo a punto una serie di ricaricabili molto vantaggiose per il pubblico, sia per quanto concerne le soglie di consumo sia per quanto concerne i prezzi. TIM,: le migliori offerte per laTra le promozioni migliori per gli utenti troviamo senza dubbio la TIM Wonder. I clienti che scelgono questa ricaricabile di TIM otterranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e sino a 100 Giga per navigare in internet. Il costo base per questa ricaricabile sarà di 8,99 euro ogni mese. La ...

