Tifosi del Feyenoord e del Napoli uniti: insieme allo stadio per la partita con il Milan (Di lunedì 17 aprile 2023) Alcuni gruppi della tifoseria olandese hanno accettato l'invito degli ultras del Napoli e, nella serata del 16 aprile, hanno raggiunto il capoluogo campano per omaggiare gli 'amici napoletani' (non si ... Leggi su leggo (Di lunedì 17 aprile 2023) Alcuni gruppi della tifoseria olandese hanno accettato l'invito degli ultras dele, nella serata del 16 aprile, hanno raggiunto il capoluogo campano per omaggiare gli 'amici napoletani' (non si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Theo, insulti choc sui social dai tifosi del Napoli: 'Devi fare la fine di Vialli' e auguri di morte al figlio… - capuanogio : In un mondo normale se ti dicono che non puoi seguire la tua squadra in trasferta, perché non puoi entrare allo sta… - capuanogio : San Siro ieri sera, secondo anello verde sotto la curva occupata da tifosi del #Napoli - GennyD083 : C’avit accis voi il gemellaggio e la crociata contro i tifosi del napoli - MartinaCapitel2 : RT @romatoday: I tifosi del Feyenoord sono a Napoli: pronti a invadere Roma. 'Massima attenzione' -