“Ti sbatterei al muro”. Ornella Vanoni, la confessione al giovane cantante italiano (Di lunedì 17 aprile 2023) Davvero pazzesca la dichiarazione fatta da Ornella Vanoni, che ha fatto una confessione hot ad un vip. Ha ammesso di avere un forte interesse nei confronti di questo giovane, che la fa impazzire di gioia. Si è recata a cena con lui e poi è stata ripresa dal diretto interessato in un video, che è diventato più che popolare da un momento all’altro. La cantante non ha mai peli sulla lingua e anche in questa occasione ha sorpreso tutti i suoi fan con parole che difficilmente saranno dimenticate. E Ornella Vanoni non si è resa protagonista solo di questa confessione hot negli ultimi giorni. A Ci vuole un fiore di Francesco Gabbani ha esclamato: “Poi arrivano i fuchi che servono per inseminare, non so dove lo mettano perché è una cosa privata: se in alto ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 17 aprile 2023) Davvero pazzesca la dichiarazione fatta da, che ha fatto unahot ad un vip. Ha ammesso di avere un forte interesse nei confronti di questo, che la fa impazzire di gioia. Si è recata a cena con lui e poi è stata ripresa dal diretto interessato in un video, che è diventato più che popolare da un momento all’altro. Lanon ha mai peli sulla lingua e anche in questa occasione ha sorpreso tutti i suoi fan con parole che difficilmente saranno dimenticate. Enon si è resa protagonista solo di questahot negli ultimi giorni. A Ci vuole un fiore di Francesco Gabbani ha esclamato: “Poi arrivano i fuchi che servono per inseminare, non so dove lo mettano perché è una cosa privata: se in alto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luca_zone : RT @lazigomona: Ornella Vanoni che dice a @marracash : “Mi piaci, te l’ho detto che mi piaci, se avessi 30 anni in meno ti sbatterei al mur… - simo_wanda : RT @sottonipuntoit: quel “ho tanta voglia di te” è un “ti sbatterei al muro e non smetterei mai più di baciarti per poi finire col fare l’a… - callmealehh : RT @sottonipuntoit: quel “ho tanta voglia di te” è un “ti sbatterei al muro e non smetterei mai più di baciarti per poi finire col fare l’a… - lazigomona : Ornella Vanoni che dice a @marracash : “Mi piaci, te l’ho detto che mi piaci, se avessi 30 anni in meno ti sbattere… - _anistonx_ : RT @sottonipuntoit: quel “ho tanta voglia di te” è un “ti sbatterei al muro e non smetterei mai più di baciarti per poi finire col fare l’a… -

Acquagym in gravidanza: quali esercizi si possono fare nei nove ... BimbiSaniBelli Ornella Vanoni a cena con Marracash si dichiara: "Mi piaci, ti sbatterei al muro se avessi 30 anni di meno" Ornella Vanoni a cena con Marracash non ha nascosto l'interesse che prova per il rapper, suo caro amico: “Mi piaci, mi piaci. Te l'ho già detto. Play Off: Scandicci col piglio della grande contro Bergamo Le recenti vincitrici della Cev Cup partono forte nel torneo che porta allo scudetto superando Bergamo con un largo 3-0 (25-23, 25-21, 25-20) in Gara 1 dei Quarti ... Ornella Vanoni a cena con Marracash non ha nascosto l'interesse che prova per il rapper, suo caro amico: “Mi piaci, mi piaci. Te l'ho già detto.Le recenti vincitrici della Cev Cup partono forte nel torneo che porta allo scudetto superando Bergamo con un largo 3-0 (25-23, 25-21, 25-20) in Gara 1 dei Quarti ...