Theo Hernandez posta una foto col figlio e su Instagram si scatena la violenza dei tifosi 

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 17 aprile 2023) Ieri il difensore del Milan,, ha celebrato il compleanno delsu, con unache lo ritrae mentre tiene in braccio il suo piccolo e contro di lui si èta la furia dei tifosi napoletani. I tifosi partenopei non hanno dimenticato le scintille con Lozano, durante il match di andata e i due falli che hanno portato all’espulsione di Anguissa. I commenti sono disgustosi. Insulti al rossonero e anche a suo, e c’è persino chi augura adi fare «la fine di Vialli». Per fortuna, sono tanti i tifosi del Napoli che si sono dissociati apertamente dai deplorevoli commenti. Ma non è bastato: il post disi è trasformato in un’arena. Ha richiamato tifosi di ogni altra squadra che non hanno perso ...