(Di lunedì 17 aprile 2023)e la sua famiglia sono stati presi di mira da alcuni tifosi, condied insulti molto pesanti. Dieci giorni fa, il terzino rossonero haato una serie di foto del proprio, in occasione del suo primo compleanno: ma, nelle ultime ore, alcuni dichiarati supporter del Napoli hanno commentato ildel francese con parole molto forti e brutali contro lui e il. Da “dovete morire entrambi” a “ti auguro la fine di Vialli“: questi solo due dei tantissimi messaggi intimidatori mandati da alcuni utenti. A quanto pare, molti tifosi partenopei non hanno preso bene l’atteggiamento del 25enne durante il match di Champions League di mercoledì 12 aprile: prima l’esultanza in faccia ai danni di Hirving Lozano, poi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : Sotto l’ultima foto postata da Theo Hernandez, dove festeggiava il primo compleanno del figlio, la sezione commenti… - sportface2016 : #Milan, vergognosi insulti al figlio e minacce di morte via social a #TheoHernandez: 'Devi fare la fine di Vialli'… - fanpage : Una piaga vergognosa - acidoprussico : RT @rvotebannate: Ciro Esposito delle bancarelle fa lo spavaldo: “Mario Rui ha fatto una stagione migliore di Theo Hernandez” (MilanNews) - fattoquotidiano : Theo Hernandez, minacce di morte per il giocatore del Milan sotto il post sui social con il figlio -

Continua ad essere un far west il mondo dei social, dove offese, insulti e minacce sono sempre più di casa. Oggetto di commenti disgustosi stavolta è stato il difensore del Milan,, che aveva celebrato il compleanno del figlio su Instagram, con una foto che lo ritrae mentre tiene in braccio il suo piccolo. Contro di lui si è scatenata la furia dei tifosi ...Ha fatto molto discutere la foto social dicon gli insulti. Nelle ultime ore si sono accumulati i commenti, superando quota 6000: non solo di fan e tifosi rossoneri, che si sono uniti nella festa, ma anche dei sostenitori del ...Il post su instagram è del 7 aprile.ha pubblicato due foto con il figlio che compie un anno. La dedica si è trasformata in un vero e proprio scontro social nel giro di qualche giorno. Il difensore del Milan è stato preso ...

Theo Hernandez, minacce e insulti social al figlio. Leao: "Ti sono vicino" - Sportmediaset Sport Mediaset

La foto postata su Instagram da Theo Hernandez con in braccio il figlio di 1 anno è stata ricoperta di insulti da parte dei tifosi napoletani ...La Gazzetta dello Sport – Terrore social, Theo nel mirino dei napoletani: insulti e minacce di morte. Theo Hernandez, dopo la partita di Champions League, è finito nel mirino di molteplici tifosi. Una ...