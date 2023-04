Theo Hernandez | insulti e minacce al figlio di un anno da parte di alcuni tifosi napoletani | la vicenda shock

(Di lunedì 17 aprile 2023) Una brutta, bruttissima, pagina di calcio si è registrata nelle ultime ore in vista di Napoli-Milan che si terrà nella giornata di domani.si sono riversati sul profilo Instagram di, difensore rossonero, per insultarlo e minacciarlo. Azioni gravi da condannare, soprattutto perché in mezzo a questo polverone mediatico ci è L'articolo

Continua ad essere un far west il mondo dei social, dove offese, insulti e minacce sono sempre più di casa. Oggetto di commenti disgustosi stavolta è stato il difensore del Milan,, che aveva celebrato il compleanno del figlio su Instagram, con una foto che lo ritrae mentre tiene in braccio il suo piccolo. Contro di lui si è scatenata la furia dei tifosi ...Ha fatto molto discutere la foto social dicon gli insulti. Nelle ultime ore si sono accumulati i commenti, superando quota 6000: non solo di fan e tifosi rossoneri, che si sono uniti nella festa, ma anche dei sostenitori del ...Il post su instagram è del 7 aprile.ha pubblicato due foto con il figlio che compie un anno. La dedica si è trasformata in un vero e proprio scontro social nel giro di qualche giorno. Il difensore del Milan è stato preso ...

Theo Hernandez, minacce e insulti social al figlio. Leao: "Ti sono vicino" - Sportmediaset Sport Mediaset

