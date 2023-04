The Mandalorian 3: Jon Favreau commenta i camei tanto criticati dal pubblico (Di lunedì 17 aprile 2023) Jon Favreau ha svelato il motivo per cui ha coinvolto Jack Black e Lizzo all'interno del mondo di Star Wars con un cameo in The Mandalorian 3. Uno dei momenti più criticati dell'episodio 6 di The Mandalorian 3 è stato il cameo di Jack Black e Lizzo, rispettivamente, nei panni di Capitan Bombardier e La Duchessa, personaggi della famiglia reale del pianeta Plazir-15. I fan di Star Wars hanno riempito i social di commenti negativi, ma Jon Favreau ha voluto rispondere in maniera diplomatica durante la Star Wars Celebration 2023. "Ci piace lavorare con persone che sono fan di Star Wars, e sia Jack Black sia Lizzo erano molto aperti al riguardo sui loro social. Conosco Jack da tanto tempo e vedevo che faceva dei video a … Leggi su movieplayer (Di lunedì 17 aprile 2023) Jonha svelato il motivo per cui ha coinvolto Jack Black e Lizzo all'interno del mondo di Star Wars con un cameo in The3. Uno dei momenti piùdell'episodio 6 di The3 è stato il cameo di Jack Black e Lizzo, rispettivamente, nei panni di Capitan Bombardier e La Duchessa, personaggi della famiglia reale del pianeta Plazir-15. I fan di Star Wars hanno riempito i social di commenti negativi, ma Jonha voluto rispondere in maniera diplomatica durante la Star Wars Celebration 2023. "Ci piace lavorare con persone che sono fan di Star Wars, e sia Jack Black sia Lizzo erano molto aperti al riguardo sui loro social. Conosco Jack datempo e vedevo che faceva dei video a …

