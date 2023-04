The Idol | Lily-Rose Depp più sexy che mai nel nuovo trailer della serie HBO

(Di lunedì 17 aprile 2023)e The Weekend sono le due super star di questa nuovacreata dall'autore di Euphoria. HBO ha diffuso ilufficiale di Thecreata dall'autore di Euphoria Sam Levinson e che vedrà protagonistie la popstar The Weeknd. Laarriverà il 4 giugno 2023 su Max (ex-HBO Max). Dopo che un esaurimento nervoso ha fatto deragliare l'ultimo tour di Jocelyn (), quest'ultima è decisa a rivendicare il suo legittimo status di pop star più grande ed'America. Le sue passioni vengono risvegliate da Tedros (The Weeknd), un impresario di nightclub dal passato sordido. Questo suo risveglio la porterà a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RollingStoneita : #THEIDOL guarda il nuovo teaser della serie con #TheWeeknd e Lily-Rose Depp - badtasteit : #TheIdol - Il final teaser svela la data di uscita della serie con #LilyRoseDepp e #TheWeeknd - comingsoonit : Se conoscete Euphoria, saprete che Sam Levinson non è uno sceneggiatore e regista che va per il sottile. Nella sua… - ninischerie : guarderò the idol solo per nini - Iovest0ned : mi sono già rotta di sto the idol -

è la nuova serie tv targata HBO, con protagonista Lily - Rose Depp, insieme a lei anche Abel Tesfaye, Reza Fahim e lo showrunner di Euphoria Sam Levinson. Lo show farà il suo debutto mondiale ...Qual è il prezzo che una ragazza deve pagare per essere una popstar mondiale Una risposta alla domanda, lucida e sferzante, ci viene data da, la nuova serie di HBO creata dall'ideatore della non meno sconvolgente Euphoria Sam Levinson insieme con Abel 'Weeknd' Tesfaye e Reza Fahim , in onda in Italia in esclusiva su Sky e in ...La serie - creata dal cantante insieme Sam Levinson - verrà presentata in anteprima mondiale al Festival di Cannes e debutterà il 5 giugno su ...

The Idol, il teaser trailer della serie Sky Exclusive con The Weeknd e Lily-Rose Depp Sky Tg24

Degna di nota è la presenza della serie televisiva firmata HBO The Idol di Sam Levinson, con protagonisti la figlia di Johnny Depp, Lily-Rose Depp, e Abel Tesfaye, meglio conosciuto come The Weekend.ROMA – Dal creatore di ‘Euphoria’ Sam Levinson, il 5 giugno su Sky e in streaming su Now debutta l’attesissima ‘The Idol’. La serie con protagonisti Abel “The Weeknd” Tesfaye e Lily-Rose Depp verrà ...