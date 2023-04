The Ferragnez, svelata la data d’uscita della seconda stagione: previsto anche un episodio speciale su Sanremo (Di lunedì 17 aprile 2023) The Ferragnez 2 quando esce: ecco quando andrà in onda su Amazon Prime Dopo le indiscrezioni sulla presunta crisi della coppia e la conseguente decisione di interrompere le riprese del reality, Fedez e Chiara Ferragni hanno svelato quando esce la seconda stagione dei The Ferragnez, la serie in onda su Amazon Prime che racconta la loro vita privata e professionale. Ad annunciare la data di uscita dei The Ferragnez 2 sono stati i diretti interessati con un post congiunto pubblicato sui rispettivi profili Instagram: il reality, dunque, sarà disponibile su Amazon Prime a partire dal 18 maggio. Non solo: dopo l’estate verrà trasmesso un episodio speciale interamente dedicato a Sanremo 2023, che ha visto Chiara Ferragni nel ... Leggi su tpi (Di lunedì 17 aprile 2023) The2 quando esce: ecco quando andrà in onda su Amazon Prime Dopo le indiscrezioni sulla presunta crisicoppia e la conseguente decisione di interrompere le riprese del reality, Fedez e Chiara Ferragni hanno svelato quando esce ladei The, la serie in onda su Amazon Prime che racconta la loro vita privata e professionale. Ad annunciare ladi uscita dei The2 sono stati i diretti interessati con un post congiunto pubblicato sui rispettivi profili Instagram: il reality, dunque, sarà disponibile su Amazon Prime a partire dal 18 maggio. Non solo: dopo l’estate verrà trasmesso uninteramente dedicato a2023, che ha visto Chiara Ferragni nel ...

