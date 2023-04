The Ferragnez – La serie, arriva la seconda stagione: quello che c’è da sapere (Di lunedì 17 aprile 2023) L’annuncio che stavamo aspettando da tempo è arrivato: la seconda stagione di The Ferragnez – La serie arriverà a brevissimo su Amazon Prime Video. A ufficializzarlo sono stati gli stessi Fedez e Chiara Ferragni sui loro profili social. Lo show originale sarà disponibile sulla piattaforma in streaming a partire dal prossimo 18 maggio 2023. Ma questa non è l’unica novità che hanno riservato i Ferragnez ai loro fan di tutto il mondo. The Ferragnez – La serie: tutto sulla seconda stagione Prime Video ha annunciato la data di uscita e svelato anche il poster ufficiale dello show non-fiction italiano The Ferragnez – La serie, che per la seconda stagione, ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 17 aprile 2023) L’annuncio che stavamo aspettando da tempo èto: ladi The– Laarriverà a brevissimo su Amazon Prime Video. A ufficializzarlo sono stati gli stessi Fedez e Chiara Ferragni sui loro profili social. Lo show originale sarà disponibile sulla piattaforma in streaming a partire dal prossimo 18 maggio 2023. Ma questa non è l’unica novità che hanno riservato iai loro fan di tutto il mondo. The– La: tutto sullaPrime Video ha annunciato la data di uscita e svelato anche il poster ufficiale dello show non-fiction italiano The– La, che per la, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : The Ferragnez 2 uscirà il 18 maggio su Prime. Dopo l'estate uscirà invece un episodio speciale dedicato al Festival… - Pottina : RT @trash_italiano: The Ferragnez 2 uscirà il 18 maggio su Prime. Dopo l'estate uscirà invece un episodio speciale dedicato al Festival di… - misterj1995 : RT @trash_italiano: The Ferragnez 2 uscirà il 18 maggio su Prime. Dopo l'estate uscirà invece un episodio speciale dedicato al Festival di… - AnnaRit55046506 : Il 18 maggio partirà The Ferragnez ed io sogno il giorno in cui verrà trasmesso The Donnalisi @MarcoGiro sogno troppo ? #donnalisi - IvyCiampone : RT @trash_italiano: The Ferragnez 2 uscirà il 18 maggio su Prime. Dopo l'estate uscirà invece un episodio speciale dedicato al Festival di… -