The Ferragnez’, la seconda serie su Prime dal 18 maggio (Di lunedì 17 aprile 2023) (Adnkronos) – Prime Video ha annunciato oggi la data di uscita e svelato il poster ufficiale dello show non-fiction italiano ‘The Ferragnez – La serie’, che per la seconda stagione riporta sullo schermo l’imprenditrice digitale e icona della moda Chiara Ferragni e il poliedrico artista e imprenditore Fedez per raccontare il loro mondo professionale e privato, e la loro famiglia, oltre che con il primogenito Leone, ora anche con la piccola Vittoria. La seconda stagione di The Ferragnez – La serie, prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios, debutterà in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo con i primi quattro episodi il 18 maggio 2023, per poi concludersi il 25 maggio con gli ultimi tre. Inoltre, ... Leggi su italiasera (Di lunedì 17 aprile 2023) (Adnkronos) –Video ha annunciato oggi la data di uscita e svelato il poster ufficiale dello show non-fiction italiano ‘The Ferragnez – La’, che per lastagione riporta sullo schermo l’imprenditrice digitale e icona della moda Chiara Ferragni e il poliedrico artista e imprenditore Fedez per raccontare il loro mondo professionale e privato, e la loro famiglia, oltre che con il primogenito Leone, ora anche con la piccola Vittoria. Lastagione di The Ferragnez – La, prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios, debutterà in esclusiva suVideo in oltre 240 Paesi e territori nel mondo con i primi quattro episodi il 182023, per poi concludersi il 25con gli ultimi tre. Inoltre, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : The Ferragnez 2 uscirà il 18 maggio su Prime. Dopo l'estate uscirà invece un episodio speciale dedicato al Festival… - needyrora : RT @trash_italiano: The Ferragnez 2 uscirà il 18 maggio su Prime. Dopo l'estate uscirà invece un episodio speciale dedicato al Festival di… - Sara_NoWayHome : RT @trash_italiano: The Ferragnez 2 uscirà il 18 maggio su Prime. Dopo l'estate uscirà invece un episodio speciale dedicato al Festival di… - misterj1995 : RT @caffeucciosoc: THE FERRAGNEZ 2 HA UNA DATA D’USCITA! La seconda stagione della serie che segue la vita di Chiara Ferragni, Fedez e di… - misterj1995 : RT @fanpage: Svelata la data di uscita della seconda stagione di #TheFerragnez, la serie su Chaira Ferragni e Fedez. I nuovi episodi sarann… -

The Ferragnez, c'è una data di uscita della serie. L'annuncio: "Episodio speciale su Sanremo" Tanto attesa per alcuni, altrettanto criticata per altri, la docuserie The Ferragnez arriverà con la sua seconda stagione su Prime Video il prossimo 18 maggio. Il racconto che spia i retroscena della coppia social più famosa d'Italia ha finalmente una data, dopo le ... The Ferragnez, arriva la seconda stagione: c'è anche un episodio speciale su Sanremo Prime Video ha annunciato oggi la data di uscita e svelato il poster ufficiale dello show non - fiction italiano The Ferragnez - La serie , che per la seconda stagione riporta sullo schermo l'imprenditrice digitale e icona della moda Chiara Ferragni e il poliedrico artista e imprenditore Fedez per raccontare il ... The Ferragnez, la seconda stagione arriva a maggio! Ci sarà anche uno speciale su Sanremo Dopo aver annunciato la seconda stagione di The Ferragnez lo scorso giugno in seguito al successo dei primi episodi del reality, la piattaforma ha infatti rotto gli indugi rivelandoci la data in cui ... Tanto attesa per alcuni, altrettanto criticata per altri, la docuseriearriverà con la sua seconda stagione su Prime Video il prossimo 18 maggio. Il racconto che spia i retroscena della coppia social più famosa d'Italia ha finalmente una data, dopo le ...Prime Video ha annunciato oggi la data di uscita e svelato il poster ufficiale dello show non - fiction italiano- La serie , che per la seconda stagione riporta sullo schermo l'imprenditrice digitale e icona della moda Chiara Ferragni e il poliedrico artista e imprenditore Fedez per raccontare il ...Dopo aver annunciato la seconda stagione dilo scorso giugno in seguito al successo dei primi episodi del reality, la piattaforma ha infatti rotto gli indugi rivelandoci la data in cui ...