The Ferragnez’, la seconda serie su Prime dal 18 maggio (Di lunedì 17 aprile 2023) E dopo l'estate 'Sanremo Special', episodio speciale che che segue Chiara Ferragni nella sua avventura come co-conduttrice al 73° Festival di Sanremo Prime Video ha annunciato oggi la data di uscita e svelato il poster ufficiale dello show non-fiction italiano ‘The Ferragnez – La serie’, che per la seconda stagione riporta sullo schermo l’imprenditrice digitale e icona della moda Chiara Ferragni e il poliedrico artista e imprenditore Fedez per raccontare il loro mondo professionale e privato, e la loro famiglia, oltre che con il primogenito Leone, ora anche con la piccola Vittoria. La seconda stagione di The Ferragnez – La serie, prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios, debutterà in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo con i primi quattro episodi il ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 17 aprile 2023) E dopo l'estate 'Sanremo Special', episodio speciale che che segue Chiara Ferragni nella sua avventura come co-conduttrice al 73° Festival di SanremoVideo ha annunciato oggi la data di uscita e svelato il poster ufficiale dello show non-fiction italiano ‘The Ferragnez – La’, che per lastagione riporta sullo schermo l’imprenditrice digitale e icona della moda Chiara Ferragni e il poliedrico artista e imprenditore Fedez per raccontare il loro mondo professionale e privato, e la loro famiglia, oltre che con il primogenito Leone, ora anche con la piccola Vittoria. Lastagione di The Ferragnez – La, prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios, debutterà in esclusiva suVideo in oltre 240 Paesi e territori nel mondo con i primi quattro episodi il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : The Ferragnez 2 uscirà il 18 maggio su Prime. Dopo l'estate uscirà invece un episodio speciale dedicato al Festival… - PorcodelMolente : The Ferragnez, il 18 maggio torna la serie su Ferragni e Fedez: attesa per i dettagli sulla crisi della coppia… - CheRetweet : RT @CorriereCitta: The Ferragnez 2, quando esce su Amazon Prime Video? Data di uscita e trama episodi con Chiara #Ferragni e #Fedez #thefer… - asrmyheart : RT @trash_italiano: The Ferragnez 2 uscirà il 18 maggio su Prime. Dopo l'estate uscirà invece un episodio speciale dedicato al Festival di… - SPYit_official : “The Ferragnez 2”, nella seconda stagione c’è uno speciale sulla crisi post Sanremo (dopo il bacio tra il rapper e… -

The Ferragnez - La serie S2, svelato il poster ufficiale ...newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Prime Video ha annunciato oggi la data di uscita e svelato il poster ufficiale dello show non - fiction italiano Original The Ferragnez ... The Ferragnez', la seconda serie su Prime dal 18 maggio Prime Video ha annunciato oggi la data di uscita e svelato il poster ufficiale dello show non - fiction italiano 'The Ferragnez " La serie', che per la seconda stagione riporta sullo schermo l'imprenditrice digitale e icona della moda Chiara Ferragni e il poliedrico artista e imprenditore Fedez per raccontare il ... The Ferragnez, in arrivo seconda stagione e puntata speciale su Sanremo: quando esce e di cosa parla Ma non finisce qui: Prime Video ha annunciato anche ' The Ferragnez: Sanremo Special ', un episodio speciale che debutterà dopo l'estate e che segue nella sua avventura come co - conduttrice al 73° ... ...newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Prime Video ha annunciato oggi la data di uscita e svelato il poster ufficiale dello show non - fiction italiano Original...Prime Video ha annunciato oggi la data di uscita e svelato il poster ufficiale dello show non - fiction italiano '" La serie', che per la seconda stagione riporta sullo schermo l'imprenditrice digitale e icona della moda Chiara Ferragni e il poliedrico artista e imprenditore Fedez per raccontare il ...Ma non finisce qui: Prime Video ha annunciato anche ': Sanremo Special ', un episodio speciale che debutterà dopo l'estate e che segue nella sua avventura come co - conduttrice al 73° ...