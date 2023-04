“The Ferragnez 2”, tutto pronto per la nuova stagione: ecco quando esce (Di lunedì 17 aprile 2023) Serie tv. Chiara Ferragni e Fedez, dopo il lungo periodo sulla presunta crisi arriva il lieto annuncio. Sembrava davvero finita tra i coniugi Ferragnez, eppure i due hanno dimostrato il contrario ai numerosi haters che ormai davano per spacciata la coppia. La bufera post Sanremo 2023 ha lasciato spazio al sereno e così Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di stupire i fan con un annuncio a sopresa sui social: è tutto pronto per la nuova stagione della serie The Ferragnez 2: ecco quando esce e dove poterla seguire.



trash_italiano : The Ferragnez 2 uscirà il 18 maggio su Prime. Dopo l'estate uscirà invece un episodio speciale dedicato al Festival… - FQMagazineit : Il 18 maggio arriva The Ferragnez 2: tutta la verità sulla crisi tra Fedez e Chiara Ferragni nell'episodio speciale… - vipdietroloshow : Il 18 maggio uscirà sull'app Prime video la seconda stagione della serie The Ferragnez. Inoltre dopo l'estate esce…