The Ferragnez 2, svelata la data di uscita e arriva anche uno speciale su Sanremo (Di lunedì 17 aprile 2023) È stata svelata la data di uscita di The Ferragnez 2. Dopo tanta attesa e altrettanto gossip sulla coppia di vip più chiacchierata degli ultimi anni, Chiara Ferragni e Fedez, sappiamo quando i nuovi episodi della serie che... Leggi su europa.today (Di lunedì 17 aprile 2023) È stataladidi The2. Dopo tanta attesa e altrettanto gossip sulla coppia di vip più chiacchierata degli ultimi anni, Chiara Ferragni e Fedez, sappiamo quando i nuovi episodi della serie che...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : The Ferragnez 2 uscirà il 18 maggio su Prime. Dopo l'estate uscirà invece un episodio speciale dedicato al Festival… - lawebstar_it : #TheFerragnez2, fuori la data di uscita. Il doppio annuncio di #PrimeVideo, ci sarà uno spin-off dopo l'estate dedi… - GloriaLovePizza : RT @trash_italiano: The Ferragnez 2 uscirà il 18 maggio su Prime. Dopo l'estate uscirà invece un episodio speciale dedicato al Festival di… - reputati0nTV : RT @trash_italiano: The Ferragnez 2 uscirà il 18 maggio su Prime. Dopo l'estate uscirà invece un episodio speciale dedicato al Festival di… - Filifilippo3333 : RT @trash_italiano: The Ferragnez 2 uscirà il 18 maggio su Prime. Dopo l'estate uscirà invece un episodio speciale dedicato al Festival di… -