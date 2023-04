The Ferragnez 2, svelata data d'uscita: «Ci sarà episodio su Sanremo» (Di lunedì 17 aprile 2023) In molti erano in attesa di sapere quando, e se, sarebbe stata lanciata la seconda stagione di The Ferragnez. Dopo tutto quello che è accaduto a Chiara Ferragni e a Fedez poco dopo il Festival di Sanremo 2023, non era affatto certo che ci sarebbe stato un sequel della serie incentrata sull'influencer più popolare in Italia e il rapper. Ebbene, a quanto pare, le aspettative e le speranze dei fan non sono state tradite. Da pochissimo, sugli account Instagram di Chiara Ferragni e di Fedez è stata annunciata la data di lancio della seconda stagione della serie tv incentrata sulla loro vita. I due protagonisti, però, hanno fatto anche un'interessante confessione sul Festival di Sanremo 2023. Il grande annuncio di Chiara Ferragni e Fedez: quando uscirà The Ferragnez 2 Chiara Ferragni è Fedez hanno ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 17 aprile 2023) In molti erano in attesa di sapere quando, e se, sarebbe stata lanciata la seconda stagione di The. Dopo tutto quello che è accaduto a Chiara Ferragni e a Fedez poco dopo il Festival di2023, non era affatto certo che ci sarebbe stato un sequel della serie incentrata sull'influencer più popolare in Italia e il rapper. Ebbene, a quanto pare, le aspettative e le speranze dei fan non sono state tradite. Da pochissimo, sugli account Instagram di Chiara Ferragni e di Fedez è stata annunciata ladi lancio della seconda stagione della serie tv incentrata sulla loro vita. I due protagonisti, però, hanno fatto anche un'interessante confessione sul Festival di2023. Il grande annuncio di Chiara Ferragni e Fedez: quando uscirà The2 Chiara Ferragni è Fedez hanno ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : The Ferragnez 2 uscirà il 18 maggio su Prime. Dopo l'estate uscirà invece un episodio speciale dedicato al Festival… - CorrNazionale : #TheFerragnez – La serie in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi con i primi quattro episodi il 18 maggio: l… - ddonttouchmee : RT @trash_italiano: The Ferragnez 2 uscirà il 18 maggio su Prime. Dopo l'estate uscirà invece un episodio speciale dedicato al Festival di… - seriestvfilm : The Ferragnez stagione 2 arriva il 18 maggio, mentre l'episodio speciale inerente a Sanremo dopo l'estate, su… - moviestruckers : The Ferragnez: la seconda stagione dal 18 maggio, in arrivo anche “The Ferragnez: Sanremo Special”… -