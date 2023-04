The Ferragnez 2, l’annuncio di Fedez e Chiara Ferragni scatena la reazione dei follower: “Che pagliacciata, fatela finita” (Di lunedì 17 aprile 2023) The Ferragnez 2, la reazione dei follower all’annuncio di Fedez e Chiara Ferragni l’annuncio di Chiara Ferragni e Fedez sull’uscita di The Ferragnez 2 ha scatenato la reazione dei follower, alcuni dei quali hanno criticato duramente la coppia. Molti utenti, infatti, si sono scagliati contro l’influencer e il rapper accusandoli di aver finto la loro crisi per aumentare le aspettative proprio nei confronti della serie, che racconta la loro vita privata e professionale. Oltre alle puntata della seconda stagione, in onda su Amazon Prime a partire dal 18 maggio, infatti, dopo l’estate è stato annunciato anche uno speciale su Sanremo 2023, ... Leggi su tpi (Di lunedì 17 aprile 2023) The2, ladeialdidisull’uscita di The2 hato ladei, alcuni dei quali hanno criticato duramente la coppia. Molti utenti, infatti, si sono scagliati contro l’influencer e il rapper accusandoli di aver finto la loro crisi per aumentare le aspettative proprio nei confronti della serie, che racconta la loro vita privata e professionale. Oltre alle puntata della seconda stagione, in onda su Amazon Prime a partire dal 18 maggio, infatti, dopo l’estate è stato annunciato anche uno speciale su Sanremo 2023, ...

