The Ferragnez 2 | ecco quando torna la serie con la seconda stagione e un episodio speciale sulla crisi post Sanremo

(Di lunedì 17 aprile 2023) A dispetto della presuntache Chiara Ferragni e Fedez avrebbero provato a mettere a tacere con la vacanza formato famiglia a Dubai, the show must go on. E, almeno sullo schermo, sono più uniti che mai: l'appuntamento è su Prime Video il 18 maggio

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : The Ferragnez 2 uscirà il 18 maggio su Prime. Dopo l'estate uscirà invece un episodio speciale dedicato al Festival… - alexarmuzzi : RT @Open_gol: Ebbene sì, il retroscena sulla presunta lite sanremese sarà svelato nella serie in uscita tra poche settimane - Open_gol : Ebbene sì, il retroscena sulla presunta lite sanremese sarà svelato nella serie in uscita tra poche settimane - paoloangeloRF : The Ferragnez 2: dal 18 maggio anche gli episodi girati a Cremona - badtasteit : #TheFerragnez - La Serie: i poster della stagione 2 -

Prime Video ha annunciato oggi la data di uscita e svelato il poster ufficiale dello show non - fiction italiano- La serie , che per la seconda stagione riporta sullo schermo l'imprenditrice digitale e icona della moda Chiara Ferragni e il poliedrico artista e imprenditore Fedez per raccontare il ...Dopo aver annunciato la seconda stagione dilo scorso giugno in seguito al successo dei primi episodi del reality, la piattaforma ha infatti rotto gli indugi rivelandoci la data in cui ...La seconda stagione della docuserieha una data d'uscita: il 18 maggio prossimo, ovviamente su Prime Video. Non si sa ancora nulla dei temi trattati, ma è stato annunciato che ci sarà un episodio speciale aggiuntivo, che ...

The Ferragnez, arriva la seconda stagione: c’è anche un episodio speciale su Sanremo La Stampa

Prime Video ha condiviso i nuovi poster della stagione 2 di The Ferragnez – La serie, in arrivo il 18 maggio in streaming. Gli episodi continuano a proporre sugli schermi di Prime Video gli eventi con ...A dispetto della presunta crisi che Chiara Ferragni e Fedez avrebbero provato a mettere a tacere con la vacanza formato famiglia a Dubai, the show must go on. E, almeno sullo schermo, sono più uniti c ...