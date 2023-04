The Ferragnez 2, dal 18 maggio i nuovi episodi su Prime Video (Di lunedì 17 aprile 2023) Quando esce The Ferragnez 2: tutto sulla seconda stagione della serie su Amazon Prime Video con protagonisti Chiara Ferragni e Fedez. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di lunedì 17 aprile 2023) Quando esce The2: tutto sulla seconda stagione della serie su Amazoncon protagonisti Chiara Ferragni e Fedez. Tvserial.it.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : The Ferragnez 2 uscirà il 18 maggio su Prime. Dopo l'estate uscirà invece un episodio speciale dedicato al Festival… - comingsoonit : Dopo un altro anno intenso, #ChiaraFerragni e #Fedez tornano su @PrimeVideoIT con il racconto della loro vita nel… - LissyNeumair : RT @trash_italiano: The Ferragnez 2 uscirà il 18 maggio su Prime. Dopo l'estate uscirà invece un episodio speciale dedicato al Festival di… - silviadc95 : RT @trash_italiano: The Ferragnez 2 uscirà il 18 maggio su Prime. Dopo l'estate uscirà invece un episodio speciale dedicato al Festival di… - bivebs : RT @trash_italiano: The Ferragnez 2 uscirà il 18 maggio su Prime. Dopo l'estate uscirà invece un episodio speciale dedicato al Festival di… -