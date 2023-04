Terzo Polo: Renzi, 'io riformista, nulla a che vedere con Schlein e Meloni' (Di lunedì 17 aprile 2023) Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "La sinistra riformista non ha nulla a che vedere con la Schlein. Io ho una visione riformista del Paese che non è quella massimalista di Schlein e nemmeno quella sovranista di Meloni". Così Matteo Renzi a Quarta Repubblica su Rete4. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "La sinistranon haa checon la. Io ho una visionedel Paese che non è quella massimalista die nemmeno quella sovranista di". Così Matteoa Quarta Repubblica su Rete4.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilriformista : La politica è sogno, non fango', la Replica di Renzi dopo la 'settimana di follie via Twitter' - you_trend : ?? #BREAKING Alberto Felice De Toni è il nuovo sindaco di #Udine. Il candidato del centrosinistra e del terzo polo h… - NicolaMorra63 : 'Mi si accusa di assenze in Senato, ma quando non c'ero facevo iniziative per Azione e Italia viva, non ero a Miami… - OttaviDeborah : RT @you_trend: ?? #BREAKING Alberto Felice De Toni è il nuovo sindaco di #Udine. Il candidato del centrosinistra e del terzo polo ha superat… - tulisso : RT @infoitinterno: Alberto Felice De Toni, chi è il nuovo sindaco di Udine eletto nella coalizione che mette insieme Pd, M5s e Terzo Polo h… -