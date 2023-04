Terzo polo, Renzi “Figuracce incredibili per rancori personali” (Di lunedì 17 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – “E' stata una settimana pessima con una serie di Figuracce incredibili, ma tutto legato più a questioni di rancori personali”. Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a Quarta Repubblica su Retequattro. “C'è tanta gente che non vuole essere sovranista con Meloni e Salvini o populista e massimalista con Schlein e Conte. C'è uno spazio politico? Questo spazio c'è, anche se qualche ambizione personale vorrebbe cancellarlo. Sono stato accusato, aggredito e insultato… non voglio replicare. E' vero che faccio conferenze e che mi pagano per andare all'estero, ma queste attività le facevo anche sei mesi fa quando Calenda aveva bisogno delle firme. Se sono un mostro oggi – spiega – lo ero anche quando l'ho fatto ministro o l'ho sostenuto per la candidatura a sindaco di Roma. Penso che ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – “E' stata una settimana pessima con una serie di, ma tutto legato più a questioni di”. Così il leader di Italia Viva, Matteo, a Quarta Repubblica su Retequattro. “C'è tanta gente che non vuole essere sovranista con Meloni e Salvini o populista e massimalista con Schlein e Conte. C'è uno spazio politico? Questo spazio c'è, anche se qualche ambizione personale vorrebbe cancellarlo. Sono stato accusato, aggredito e insultato… non voglio replicare. E' vero che faccio conferenze e che mi pagano per andare all'estero, ma queste attività le facevo anche sei mesi fa quando Calenda aveva bisogno delle firme. Se sono un mostro oggi – spiega – lo ero anche quando l'ho fatto ministro o l'ho sostenuto per la candidatura a sindaco di Roma. Penso che ...

